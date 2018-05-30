FH Hafnarfjördur - KA Akureyri maç önü

İzlanda Kupa Son 8 Turu maçında FH Hafnarfjördur ile KA Akureyri, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. FH Hafnarfjördur son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. KA Akureyri, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 288 kodlu maçı oynayanlar; FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KA Akureyri galibiyet oranı 0.00.

FH Hafnarfjördur son haftadaki Fylkir müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KA Akureyri, KR Reykjavik karşılaşmaında 2-0 yenildi.