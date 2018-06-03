FH Hafnarfjördur - Keflavik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. FH Hafnarfjördur, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Keflavik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. FH Hafnarfjördur 11 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Keflavik 2 puanda ve 12. sırada. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Keflavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da FH Hafnarfjördur kazanır 1.25, berabere biter 4.60, Keflavik kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FH Hafnarfjördur son hafta oynanan Akranes maçında 4-1 kazandı.

Keflavik, Fjolnir karşılaşmaında 1-0 yenildi.

FH Hafnarfjördur, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Keflavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Keflavik, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.