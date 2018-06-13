FH Hafnarfjördur - Vikingur Reykjavik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. FH Hafnarfjördur, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Vikingur Reykjavik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. Maç öncesi FH Hafnarfjördur 13 puanla 5. sırada, Vikingur Reykjavik 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vikingur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 465 kodlu maçı oynayanlar; FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.40, Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 4.10.

FH Hafnarfjördur önceki hafta Breidablik mücadelesinde 0-1 yenildi.

Vikingur Reykjavik ise Valur karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FH Hafnarfjördur, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Vikingur Reykjavik, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Reykjavik 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.