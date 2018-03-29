Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ve Perşembe akşamları büyük ilgiyle izlenen Fi dizisi, 3. ve 4. bölümleriyle bu akşam Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

Show TV’de ekrana gelen, yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Fİ 3. VE 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fi’nin bu akşam ekrana gelecek 3. ve 4. bölümünde;

Yılsonu gösterisi için gereken sponsoru bularak Deniz’in dostluğunu kazanan Can konservatuara yaptığı ziyarette Duru’nun baş dansçı olabilmek için seçmelere katılmak zorunda olduğunu öğrenir. Medya patronu Sadık Murat Kolhan, Can’ın geçmişini öğrenmeden Özge’nin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Can’ın, Duru ile arasında gerilim sürerken sunduğu ilginç ortaklık teklifi Deniz’in hayatındaki yerini de sağlama alır. Bilge Can’dan sürpriz bir teklif alacaktır. Geçmişten gelen bir kadınsa Deniz ve Duru ilişkisinde yeni bir sınav olacaktır.

Fİ, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!