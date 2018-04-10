Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Fİ’nin 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Özge’nin Eti’ye Can Manay’ın en büyük sırrını söylediği, Deniz’in Duru’ya nişan yüzüğü taktığı tanıtımda Can’ın, Duru’ya “Senin yerinde olsaydım hiç kimseyi dinlemezdim!” sözleri dikkat çekiyor.

İşte Fi’nin 6. bölüm fragmanı;

Fİ 6. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

"Fİ", 6. bölümü Cuma akşamı saat 22.30'da Show TV’de!

Fİ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 6. bölümünde Deniz ve Duru’nun evlilik kararı ile Can, daha büyük oynaması gerektiğinin farkına varır. Duru ve Deniz’i hayalleriyle vuracaktır. Amacına giden yolda planlarını hayata geçirirken, Özge de Can hakkında daha fazla bilgi almaya çalışır.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.