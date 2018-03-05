Fi Çi final bölüm ne zaman? Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi Çi dizisinin final tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Fi adıyla PuhuTV platformunda yayın hayatına başlayan dizi, ikinci sezona Çi adıyla devam etmişti. Yayınlandığı günden beri hayran kitlesi oluşan Fi 2. sezon 10. bölüm ile final kararı aldı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen final bölümünün tarihi ise belli oldu. Peki, Fi Çi 10. bölüm ne zaman? Fi Çi ne zaman final yapacak? İşte Fi Çi 10. bölüm final fragmanı..

Fİ Çİ 10. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

Fi Çi'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fi Çi'nin 9. bölümünde kaçma hayalleri kuran Duru'nun planı istediği gibi olmadı. Özge'nin hastanede aldığı haberle yıkıldığı Fi Çi'ni 9. bölümünün ardından merakla beklenen 10. final bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Fi Çi 10. final bölümü 9 Mart'ta Puhu TV'de ekrana gelecek.

İşte Fi Çi 10. final bölüm fragmanı;

Fİ Çİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkılır. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirir.

Fİ Çİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.

Fİ Çİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz’le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar.

Fİ Çİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olur. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulur.

Fİ Çİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi olayların seyrini değiştirir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açacaktır.

Fİ Çİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Can Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken, Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için tekrar harekete geçer.

Fİ Çİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ Çİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in İstanbul'a dönmesi Duru ve Can ilişkisini sarsar. Duru’nun tepkisi Can’ı beklenmedik bir hamleye iterken, Özge’nin yeni hayat kurma konusundaki kararlılığı sürpriz gelişmelerle sınanacaktır.

Fİ Çİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaleyi fethetmekten daha zor olan kaleyi muhafaza etmektir. Duru'yu elde ederek isteğine ulaşan Can Manay için gerçek sınav şimdi başlıyor. Efsanenin yeni sezonunda macera kaldığı yerden devam ediyor!

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