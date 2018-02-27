Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinin senaryolaştırılarak ekrana geldiği Fi dizisi ikinci sezona Çi adıyla başladı ve en son 9. bölümü ile yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından Puhu Tv'de yayınlanan internet dizisi Fi Çi 10. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Fi Çi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fi Çi 10. yeni bölüm ne zaman? İşte Fi Çi 10. yeni bölüm hakkında tüm merak edilenler...

Fİ Çİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Fİ Çİ 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fi Çi dizisi en son 9. son bölümü ile 16 Şubat Cuma günü Puhu Tv'de izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümü seyreden ve yeni bölümü merak eden izleyiciler, yeni bölüm ile ilgili sorularını internet üzerinden araştırıyor. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak edenler 'Fi Çi 10. yeni bölüm ne zaman', 'Fi Çi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorularına yanıt aramaya başladı. Fakat Fi Çi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmadığı için yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli olmadı.

Puhu TV tarafından Fi Çi 10. yeni bölüm fragmanı paylaşıldığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Fİ Çİ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkılır. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirir.

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA



Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.

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