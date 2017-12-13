Fi Çi 2. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fi Çi Pi kitap üçlemesinin diziye uyarlanması olarak yayınlanan ve kısa üsrede dikkatlari üzerine çeken Fi'nin 2. sezon Çi'nin 5. yeni bölüm fragmanı yayaınlandı. Oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin bulunuyor. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi.

Fİ Çİ 2. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI

Diziyi internet üzerinden yayın yapan PUHU TV'den 15 Aralık Cuma günü izleyebilirsiniz.

Fİ Çİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kaldı. Afife rolünü kaptırmamak için Ece’ye kötü bir tuzak hazırlayan Duru, kötü bir sürpriz yaşadı. Son bölüm finalinde Can Manay’ın eski sevgilisinin peşine düşen Özge, sonunda onu ikna etmeyi başardı. Can Manay’ın geçmişine dair ayrıntıları merak eden izleyiciler Çi’nin yeni bölümünü bekliyordu.

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