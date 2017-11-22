Fi Çi 3. bölüm ne zaman? Fi Çi 3. bölüm fragmanı!

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Fi dizisi, geçtiğimiz haftalarda yeni sezona başlamış ve "Çi" adıyla ekrana geri dönmüştü. Dizinin yayınlanan 2. sezon 2. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş sona erdi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nur Fettahoğlu'nun diziye katıldığı görülüyor. Peki Fi Çi 3. bölüm ne zaman? İşte Fi Çi 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında ipuçları...
Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Fi dizisi, ekrana gelecek olan 2. sezon 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Yeni bölümde nelerin yaşanacağını heyecanla bekleyen izleyiciler, "Fi Çi 3. bölüm fragmanı" ve "Fi Çi yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. Öte yandan yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu. İşte detaylar.
Fi Çi dizisinin, 2. sezon 3. bölümü 24 Kasım 2017 Cuma gününde puhuTV üzerinden yayınlanacak. Yayınlanacak olan yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak eden izleyiciler için de fragman yayınlandı.
Fi Çi 3. bölüm fragmanında diziye Nur Fettahoğlu'nun da dahil olduğu görülüyor.
Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde doğdu. Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olan Nur Fettahoğlu, bir süre boyunca çeşitli bankalarda çalıştı. Sky Türk'te borsa spikerliği yapan Nur Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz dizisi ile oyunculuğa adım attı. Ardından Gönül Salıncağı'nda rol alan Fettahoğlu'nun yıldızı, bir dönem ekrana gelen ve büyük ilgiyle takip edilen Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker rolüyle parladı.
Bazı markaların reklam filminde de rol alan Nur Fettahoğlu, Kurtlar Vadisi Filistin adlı sinema filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Öte yandan bir dönem ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettaoğlu, bu rolüyle herkes tarafından tanınan bir isim olmuştur. Canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle birçok ödül almış ve beğeni toplamıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.