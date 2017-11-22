Fi Çi 3. bölüm ne zaman? Fi Çi 3. bölüm fragmanı!

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Fi dizisi, geçtiğimiz haftalarda yeni sezona başlamış ve "Çi" adıyla ekrana geri dönmüştü. Dizinin yayınlanan 2. sezon 2. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş sona erdi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nur Fettahoğlu'nun diziye katıldığı görülüyor. Peki Fi Çi 3. bölüm ne zaman? İşte Fi Çi 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında ipuçları...

Fİ Çİ 3. BÖLÜM FRAGMANI: YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Fi dizisi, ekrana gelecek olan 2. sezon 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Yeni bölümde nelerin yaşanacağını heyecanla bekleyen izleyiciler, "Fi Çi 3. bölüm fragmanı" ve "Fi Çi yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. Öte yandan yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu. İşte detaylar.

Fi Çi dizisinin, 2. sezon 3. bölümü 24 Kasım 2017 Cuma gününde puhuTV üzerinden yayınlanacak. Yayınlanacak olan yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak eden izleyiciler için de fragman yayınlandı.

Fi Çi 3. bölüm fragmanında diziye Nur Fettahoğlu'nun da dahil olduğu görülüyor.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde doğdu. Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olan Nur Fettahoğlu, bir süre boyunca çeşitli bankalarda çalıştı. Sky Türk'te borsa spikerliği yapan Nur Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz dizisi ile oyunculuğa adım attı. Ardından Gönül Salıncağı'nda rol alan Fettahoğlu'nun yıldızı, bir dönem ekrana gelen ve büyük ilgiyle takip edilen Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker rolüyle parladı.

Bazı markaların reklam filminde de rol alan Nur Fettahoğlu, Kurtlar Vadisi Filistin adlı sinema filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Öte yandan bir dönem ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettaoğlu, bu rolüyle herkes tarafından tanınan bir isim olmuştur. Canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle birçok ödül almış ve beğeni toplamıştır.

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