Fi Çi yeni bölüm fragmanı: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!"

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Osman Sonat'ın paylaştığı Fi Çi dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Fi Çi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Fi Çi 4. bölüm fragmanı ve detaylar...

Fİ Çİ 4. BÖLÜM FRAGMANI

Duru'nun Deniz'e "Benden intikamını böyle alamazsın. Beni sırtımdan vurmaya çalışma. Eğer seni terk etmemin acısını çıkarıyorsan ve meselesi Can ise..." dediği esnada Deniz, "Sen mi beni terk ettin? Ben, seni bıraktım ve sen o herife gittin, acizce. Anladın mı?" diye cevap verdi ve ikili dudak dudağa geldi. "Kuduruyorsun, deliriyorsun ben Can'ı seçtim diye." diyen Duru'ya cevap olarak Deniz "Sen bir şey seçmedin, o seçti seni. Sen de aciz aciz gittin ona." dedi.

Öte yandan Can Manay'ın Bilge'ye "Aynı anda her şeye sahip olamayız. Hepimiz bir şeylerden vazgeçmek zorundayız. Ama ben senden vazgeçmek istemiyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediği sahne dikkat çekti.

Büyük heyecanla beklenen Fi Çi 4. bölümü, 8 Aralık Cuma günü puhutv üzerinden izleyicisiyle buluşacak.

Fİ Çİ OYUNCU KADROSU

Can Manay (Ozan Güven)

Duru Durulay (Serenay Sarıkaya)

Deniz (Mehmet Günsür)

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç)

Bilge Görgün (Büşra Develi)

Eti (Tülay Günal)

Sadık Murat Kolhan (Osman Sonant)

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