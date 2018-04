Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Fİ’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Can Manay’ın Özge’nin araştırılmasını istediği tanıtımda Eti’nin “Her şeyi hesaplayabilirsin, her şeyi! Ama insanlar hakkında sadece tahminde bulunabilirsin!” sözleri dikkat çekiyor. Can Manay’la ilgili gerçeklerin peşini bırakmayan Özge, Can’ın “Benden ve benim çevremden uzak dur!” tehdidiyle sarsılıyor.

"Fİ", 6. bölümü ile 12 Nisan Perşembe günü saat 22.30'da Show TV’de!

Fİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fİ’nin bu akşam ekrana gelen 5. bölümünde Alara’nın yaptıkları yüzünden tartışan Deniz ve Duru ayrılma noktasına geldi. Özge, Sadık’ın magazin sitesi kurmasına karşılık Can Manay’la ilgili gerçekleri anlatacağını söyledi. Duru, Can’ın yakın arkadaşı Eti’nin yanına terapi gidince Eti, Duru’yu yakından tanıma fırsatı elde etti.

Duru, Deniz’in sürpriz evlilik teklifini kabul etti. O sırada evde olan ve onları dinleyen Can, zafere yürüdüğünü düşünürken yanıldığını anladı.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.