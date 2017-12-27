Fi Çi dizisi 6. bölümüyle 27 Aralık'ta Puhu TV platformunda seyircisinin karşısına çıktı. Azra Kohen'in Fi Çi Pi üçlemesinden uyarlanarak senaryolaştırılan Fi Çi dizisinin 6. bölümünün ardından seyirciler yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı ve 'Fi Çi 7. bölüm ne zaman?' sorgularını hızlandırdı. Peki, Fi Çi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fi Çi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Fİ Çİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN? Fİ Çİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fi Çi dizisinin 6. bölümü seyirciyle buluştu. Can Manay'ın birikmiş hesaplaarı kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık ile karşılaştığı, Deniz ve Ece'nin arasında geçenleri öğrenen Duru'nun verdiği tepkinin ekrana aktarıldığı bölümün ardından seyirciler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Fakat Fi Çi dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlanmadığı için 7. bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli değil. Fi Çi dizisisin 7. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA



Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.

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