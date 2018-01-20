Puhu TV platformunda yayınlanan Fi Çi dizisinin 7. bölümü dün yayınlandı. Can Manay, Duru ve Deniz üçgeninde işlerin iyice karıştığı yeni bölümde neler yaşandığı bölümü izleyemeyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Fi Çi 7. bölümde neler oldu? Fi Çi 8. bölüm ne zaman? Fi Çi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fi Çi 7. bölüm özeti ve 8. bölüme dair merak edilenler...

Fİ Çİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE Fİ Çİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant ve Tülay Günal'ın paylaştığı Fi Çi dizisinin 7. bölümü dün yayınlandı. İşte Fi Çi 7. bölüm özeti;

Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz’le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar.

Fİ Çİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN? YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azra Kohen'in Fi Çi Pi üçlemesinin senaryolaştırılarak ekrana geldiği Fi Çi dizisi 7. bölümüyle Puhu TV'de seyirciyle buluştu. Dizinin son bölümünü seyreden vatandaşlar, 8. yeni bölümün tarihini de araştırmaya başladı. Fakat Fi Çi 7. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Haliyle 8. bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli değil. Puhu TV tarafından Fi Çi dizisinin 8. bölümüne dair bilgi paylaşıldığında haberimden öğrenebilirsiniz.

Fİ Çİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olur. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulur.

Fİ Çİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına varır. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştirir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açacaktır.

Fİ Çİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Can Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken, Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için bir kez daha harekete geçecektir.

Fİ Çİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ Çİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in İstanbul'a dönmesi Duru ve Can ilişkisini sarsar. Duru’nun tepkisi Can’ı beklenmedik bir hamleye iterken, Özge’nin yeni hayat kurma konusundaki kararlılığı sürpriz gelişmelerle sınanacaktır.

Fİ Çİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaleyi fethetmekten daha zor olan kaleyi muhafaza etmektir. Duru'yu elde ederek isteğine ulaşan Can Manay için gerçek sınav şimdi başlıyor. Macera kaldığı yerden devam ediyor!

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA



Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.

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