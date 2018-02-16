Fi Çi 9. yeni bölümü izleyici tarafından merakla bekleniyor. O heyecan bu akşam sona erecek. Fi Çi yeni bölümü bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Heyecanın hiç durmadığı Fi Çi'de ilk bölümden ititbaren büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. Azra Kohen'in Fi Çi Pi üçleme kitabından uyarlanan dizi, her detayıyla gündemde kalmayı başarıyor. Peki Fi Çi yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Fİ Çİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant ve Tülay Günal'ın paylaştığı Fi Çi dizisinin merakla beklenen 9. yeni bölümünde Can, Duru ile yüzleşiyor. İşte Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı:

Fİ Çİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Puhu TV, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fi Çi'nin 3 hafta sonra final yapacağını duyurdu. "Sır perdesi kalkıyor, gerçekler ortaya çıkıyor. Geri sayım başlasın!" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede on binlerce kez görüntülenip, binlerce beğeni aldı. Böylelikle Fi Çi'nin 10. bölümde final yapacağı duyurulmuştu.

Fİ Çİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.

Fİ Çİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz’le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar.

Fİ Çİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olur. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulur.

Fİ Çİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına varır. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştirir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açacaktır.

Fİ Çİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Can Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken, Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için bir kez daha harekete geçecektir.

Fİ Çİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ Çİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in İstanbul'a dönmesi Duru ve Can ilişkisini sarsar. Duru’nun tepkisi Can’ı beklenmedik bir hamleye iterken, Özge’nin yeni hayat kurma konusundaki kararlılığı sürpriz gelişmelerle sınanacaktır.

Fİ Çİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaleyi fethetmekten daha zor olan kaleyi muhafaza etmektir. Duru'yu elde ederek isteğine ulaşan Can Manay için gerçek sınav şimdi başlıyor. Macera kaldığı yerden devam ediyor!

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi sadece puhutv'de.

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