Fi Çi final kararı aldı. Yayınlandığı ilk günden itibaren özellikle cüretkar sahneleri ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Azra Kohen'in Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi Çi'nin final tarihi Puhu TV'nin Instagram hesabından açıklandı. Peki Fi Çi ne zaman final yapacak? Fi Çi yeni bölümü ne zaman? tüm soruların cevapları haberimizde.

Fİ Çİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Puhu TV, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fi Çi'nin 3 hafta sonra final yapacağını duyurdu. "Sır perdesi kalkıyor, gerçekler ortaya çıkıyor. Geri sayım başlasın!" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede on binlerce kez görüntülenip, binlerce beğeni aldı. Böylelikle Fi Çi'nin 10. bölümde final yapacağı duyurulmuş oldu.

Fİ Çİ 8. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Azra Kohen'in Fi Çi Pi üçlemesinin uyarlanarak ekrana gelen Fi Çi dizisi 7. bölümüyle Puhu TV'de seyirciyle buluştu. Dizinin son bölümünü seyreden vatandaşlar, 8. yeni bölümün tarihini de araştırmaya başladı. Fakat Fi Çi 7. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Haliyle 8. bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli değil. Puhu TV tarafından Fi Çi dizisinin 8. bölümüne dair bilgi paylaşıldığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

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