Fi Çi 7. bölümü merak ediliyor. Fi Çi yayınlanan son bölümünde Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı oldu. Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı buldu. Peki Fi Çi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fİ Çİ 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fi Çi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, 7. yeni bölüm fragmanı da daha yayınlanmadı. Fi Çi yeni bölümüyle ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizde olacak.

Fİ Çİ DİZİSİ HAKKINDA

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi - Çi - Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi.

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