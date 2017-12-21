Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi dizisi 2. sezona Çi adıyla devam etmeye başlamıştı. Puhu TV'de yayınlanan Fi dizisi en son 5. bölümü ile 15 Aralık'ta seyirciyle buluştu. Peki, Fi Çi yeni bölüm ne zaman? Fi Çi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fi Çi yeni bölüm tarihi...

Fİ Çİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fi dizisinin 6. bölüm tarihi belli oldu. 15 Aralık'ta yayınlanan 5. bölümü izleyen seyirciler, merakla yeni bölümü beklemeye başlamıştı. Puhu TV platformunda yayınlanan Fi Çi dizisinin 6. bölüm tanıtımı Puhu TV'nin Instagram hesabından duyuruldu. Fi Çi 6. yeni bölümü ile 27 Aralık'ta seyircisiyle buluşacak.

Fİ Çİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına varır. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştirir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açacaktır.

Fİ Çİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Can Deniz’in meydan okumasına akıl almaz bir hamleyle karşılık verirken, Duru ve Deniz kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelir. Özge ise Can’ın maskesini düşürmek için bir kez daha harekete geçecektir.

Fİ Çİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Duru’nun Can’ın oyununa oyunla karşılık vermesi hesaplayamadığı sonuçlar doğururken, Sadık da Özge’ye oynadığı oyunun bedelini ödemek zorunda kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ Çİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in İstanbul'a dönmesi Duru ve Can ilişkisini sarsar. Duru’nun tepkisi Can’ı beklenmedik bir hamleye iterken, Özge’nin yeni hayat kurma konusundaki kararlılığı sürpriz gelişmelerle sınanacaktır.

Fİ Çİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kaleyi fethetmekten daha zor olan kaleyi muhafaza etmektir. Duru'yu elde ederek isteğine ulaşan Can Manay için gerçek sınav şimdi başlıyor. Macera kaldığı yerden devam ediyor!

Fi yeni bölüm

fi 6. bölüm fragmanı

Çi yeni bölüm

çi 6. bölüm fragmanı

Fi Çi yeni bölüm

fi çi 6. bölüm fragmanı