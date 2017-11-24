Fi yeni bölümü saat kaçta? Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Osman Sonat ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Fi Çi dizisi, bu akşam ekrana gelecek olan bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, merakla Fi Çi yeni bölüm saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Fi Çi yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Fİ Çİ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

PuhuTV üzerinden izleyicisiyle buluşan Fi Çi dizisi, ekrana gelen 14 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yeni sezonda ekrana Çi adıyla gelen Fi dizisi, bu akşam yeni sezon 3. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyiciler ise Fi Çi yeni bölümün saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Fi dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 21:00'de PuhuTV üzerinden yayınlanacak. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını bekliyor.

Çİ'YE NUR FETTAHOĞLU KATILDI

Fi Çi 3. bölüm fragmanında diziye Nur Fettahoğlu'nun da dahil olduğu görülüyor.

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde doğdu. Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olan Nur Fettahoğlu, bir süre boyunca çeşitli bankalarda çalıştı. Sky Türk'te borsa spikerliği yapan Nur Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz dizisi ile oyunculuğa adım attı. Ardından Gönül Salıncağı'nda rol alan Fettahoğlu'nun yıldızı, bir dönem ekrana gelen ve büyük ilgiyle takip edilen Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker rolüyle parladı.

Bazı markaların reklam filminde de rol alan Nur Fettahoğlu, Kurtlar Vadisi Filistin adlı sinema filminde Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı. Öte yandan bir dönem ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettaoğlu, bu rolüyle herkes tarafından tanınan bir isim olmuştur. Canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle birçok ödül almış ve beğeni toplamıştır.

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