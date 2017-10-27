Fi dizisi 2. sezona Çi adıyla devam edecek. İlk sezonu 12 bölüm yayınlanan Fi dizisinin merakla beklenen ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Çi adıyla karşımıza çıkacak Fi'nin yeni sezonunda işler tersine dönüyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanında aşkı uğruna her şeyini feda etmeye hazır olan Can Manay ile Duru'nun sevgili olduğu, Duru'dan ayrılan Deniz'in ise bitik olduğu görülüyor. İşte Fi Çi yeni sezon fragmanı...
Fi'nin yeni sezonu 'Çi' 9 Kasım'da puhutv'de seyirciyle buluşacak.
İşte Fi Çi yeni sezon fragmanı;
Azra Sarızeybek Kohen'in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinin ilk kitabından Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi olarak devam edecek. Çi'nin yeni sezonunda olayların ilk sezondaki olayların tam tersine döndüğü görülüyor. Deniz'in Duru'dan ayrılmış kendini iyice salmış halde olduğu görülürken, Can Manay ile Duru'nun romantik anları izleyiciyi şaşırttı. Çi'nin yeni sezon fragmanında Can Manay'ın Duru'ya "Sen, benimsin seni asla bırakmayacağım" dediği, Duru'nun ise "Sende benim, beni asla bırakmayacaksın." dediği tanıtım şimdiden merak uyandırdı.
Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır. Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar. Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir.
Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir. Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler. Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.
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