Yazar Azra Kohen, dizi olarak çekilen, normalde 4 sezon sürmesi beklenen Fi, Çi, Piserisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.

"İKİNCİ SEZONDA BİTİRİLMESİ KARARINI ALDIM"



Azra Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım." dedi.



Başrollerinde birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi geçtiğimiz sezon 'Fi', bu sezon ise 'Çi' ismi ile izleyici karşısına çıkıyordu.