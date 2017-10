Yayınlanan 12 bölümüyle dikkat çeken internet dizisi Fi, 12. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finaline girmesinin ardından izleyenler de merakla "Fi ne zaman başlayacak? Fi yeni sezon ne zaman?" diye araştırmaya başladı. Peki Fi dizisi ne zaman başlayacak? Fi yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Fİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı Fi dizisi, Puhu TV üzerinden 12 bölüm yayınlandı ve yayınlanan bölümleriyle dikkat çekmeyi başardı. Kadrosu ve senaryosuyla izleyenlerin beğenisini kazanan Fi dizisi, 12. bölümüyle sezon finali yaparak tatile çıkmıştı.

Dizinin ne zaman başlayacağını büyük merakla bekleyen takipçiler, "Fi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bekliyor. Konuyla ilgili dizinin başrol oyuncusu Ozan Güven, sezon finali yaptığı dönemde Instagram hesabından "Eylül'de görüşmek üzere" demişti ancak dizinin yeni sezonu Eylül'e başlamayınca takipçiler ne zaman başlayacağını sabırsızlıkal sormaya başladı.

— Serenay Sarıkaya (@SrnySrkyResmi) October 17, 2017

Dizide Duru karakterini canlandıran başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ise Twitter üzerinden "O değil de #FiNeZamanBaşlayacak ?" diye bir tweet attı ve bu gelişme dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Serenay Sarıkaya'nın tweetine cevap veren Puhu TV resmi Twitter hesabı ise "Kafanda tek bir soru var: #FiNeZamanBaşlayacak ? Sorularının cevabı Perşembe ortaya çıkacak! puhutv'yi takipte kal." ifadesini kullandı. Bu tweetin atılmasının ardından izleyenler merakla Perşembe gününü başlamaya başladı.

Fİ SON 5 BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fi'ni ekrana gelen son 5 bölümünde neler yaşandı? İşte Fi 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. bölüm özetleri...

Fi 7. bölüm özeti;

Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuş olan Duru, Can'dan Deniz'in sanat evi ile ilgili yaptığı anlaşmayı bozdurmasını ister. Özge Egeli ise Can Manay'ın geçmişteki sırlarını araştırmaya devam etmeyi kafasına koymuş bir şekilde Bakırköy akıl hastanesine gider ve eski kayıtları bulmaya çalışır. Bu sırada da Can, Özge'nin kendisini takip ettiğini öğrenir, onu arayıp konuşmakistediğini söyler ve gizlice onun evine gidip etrafı dağıtır. Deniz ise bir yandan öğrencilerini bırakamamakta diğer yandan da Duru ile gitmeyi çok istemektedir. Can'ın evi basması üzerine Sadık, Özge'yi başka bir yere taşımayı önerir ama Özge karşı çıkar.

Can, Özge'nin kolay lokma olmadığını anladığında onun geçmişini araştırmayı Bilge'ye bırakır. Bilge, araştırmasını yaparken Özge'nin bir LGBT destekçisi olduğunu öğrenir. Can ile Özge sonunda yüz yüze konuşurlar. Özge'den önce davranmaya karar veren Can, canlı yayında herkese akıl hastanesinde yattığını açıklar ve Bilge de ilk yayınını yapar. Özge, aldığı belgelerden Can Manay'ın bir akrabasını bulur ve ziyarete gittiğinde kayıtlarda ismi geçen anne babasının aslında hiç çocukları olmadığını öğrenir. Duru, her şeyin üzerine New York'e gitmekten vazgeçer.

Fi 8. bölüm özeti;

Televizyondaki yaptığı şovundan sonra evine dönen Can Manay hemen havaalanına gitmeye kalkışmışken Eti evine gelmiş ve onu durdurmuştur. Özge ise bir yandan Sadık'a ulaşmaya çalışırken diğer yandan evine gelir ve Manay'ın haberlerini öğrenir. Ertesi gün, Sadık, Özge ile ilişkisini keser ve Can Manay'ı araştırmayı sonlandırır. Duru, sinirle Can'ın yanına gider ve ona hayatından uzak durmasını söyler. Deniz, okuldan öğrencileri ve öğretmenler ile sanat merkezinde bir gece düzenler ve Duru ile Can Manay da bu geceye katılır. Aynı gece Furkan da Özge'nin yanına gider ve Sadık Kolhan'ı GPS yoluyla bulabileceğini söyler. Yerini saptayınca da Özge hemen çıkıp yanına gider ve görür ki Sadık, Can Manay ile buluşmuştur. Duru, sanat merkezinde bir klip teklifi alır ve çekimlerine katılır. Can Manay, en son yaptığı televizyon programında yaptığı açıklama ile ilgili bir basın açıklaması yapmaya karar verir. Ama Duru'dan aldığı telefon dolayısıyla kameraların karşısından aniden kalkıp gider. Son birkaç gündür de Özge'nin hasta olduğunu sonunda öğrenen Sadık, koşarak onun evine giderken Duru ile Can Manay daha da yakınlaşmaya başlar ve sonunda öpüşürler.

Fi 9. bölüm özeti;

Yaptığı şeyden sonra koşarak Manay'ın yanından ayrılır Duru. Hasta yatağında yatan Özge ise birden uyanır ve karşısında Sadık'ı görür. Aynı gün daha sonra okulda Ceren ile Duru otururlarken Ceren, Duru'ya basın toplantısından bahseder. Deniz, gece sanat merkezi ile ilgili bir iş yemeğine çıkar ama Duru hasta olduğu bahanesi ile evde kalır ve Can Manay'a konuşmaları gerektiğini mesaj atar. Aralarında gelişen büyük tartışma Duru'nun Can'ı bıçaklaması ve ikilinin hastaneye gitmesi ile son bulur. Ama orada da hemşirelerden birisi onların fotoğrafını çekince ertesi gün Can Manay, sadık kolu diye bildiği Bilge'yi fotoğrafları almaya yollar.

Bilge, hastaneden çıkarken Özge ile karşılaşır. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anlayan Özge önceki gecenin hasta kayıtlarını alır ve Can Manay'ın neden kayıt yaptırdığını bularak yeni bir haber paylaşır. Manay, Bilge'den fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasını isteyince Bilge, Eti ile Kaya'ya danışır. Özge ise Sadık ile Can arasındaki ilişkiyi çözmek adına evine yine birisi girdi süsü vererek Sadık'ı manipüle eder ve sonunda onun kaldığı odaya erişim sağlar. Bilgisayarına oturunca Furkan'ın yardımıyla şifreyi aşmayı başarır ve karısı hakkındaki gerçeği öğrenir. Bilge, ofise girerken kapıdaki gazetecilerin Can Manay ile arasında ilişki olduğunu iddia ettiklerini duyar. Deniz ise o saatlerde yeni uyanmış ve Can Manay'ın yeni bir oyununa daha maruz kalınca gerçekleri çözmeye başlamıştır.

Fi 10. bölüm özeti;

Bölüm bir flashback sahnesi ile başlar; Sadık Murat'ın karısı Yıldız Kolhan, Can Manay'ın ofisine terapiye gelir ve intihar eder. Sadık ise onun ölümüne kalp krizi süsü verir. Özge, Sadık'ın ofisine gizlice girdiğinde Sadık onu yakalar ve ona bir öpücük vererek hoşçakal der. Ama Özge henüz pes etmez ve Sadık'ın karısının peşine düşer, bu arada da Can Manay, Eti ile Kaya'yı hayatından tamamen çıkartmaya karar verir. Kalacak yer bulamayan Özge o geceyi eski hayat dostu Işıl'ın yanında geçirir, Can ise Duru'yu elde etmek için yeni planlar peşine koşar; onu kışkırtmak için arkadaşı Ceren ile onun evinde birlikte olur. Ertesi sabah, Bilge öğrenir ki babası kardeşi Görgün'ü dövmektedir ve sırtında birçok morluk bırakmaktadır. Bu nedenle de onu evden kovar.

Daha sonra Özge ile Furkan, Gülay teyzenin evinde yemek yerlerken Furkan, Özge'nin geçmişinde olanları öğrenir ve bir geçmişe dönüş sahnesi daha belirir; babasının ölümünden sonra Özge, iki tane üvey kardeşi ve bir de üvey annesi olduğunu ve bir de babasının insanların hayatlarını mahvederek para kazandığını öğrenince kendisine kalan mirasın hepsini geri çevirir. Günün ilerleyen saatlerinde Furkan, Sadık'ın bilgisayarından gizlice onu takip ederken bir harici belleğin olduğu adresi öğrenir ve tek başına adrese gider. Dosyaları almayı başarır, ama tam daireden çıkacakken birisi içeri girer ve Furkan panikleyince balkondan aşağı düşerek kazara hayatını kaybeder. Ama ölmeden önce belgelerin arasından bir resmi telefonuna çekip Özge'ye mesajla gönderir.

Fi 11. bölüm özeti;

Harici belleğin ve dosyaların çalınmasından sonra panikleyen Can Manay, Sadık'ın ofisine gelir ama dosyaları Sadık çoktan eline geçirmiştir bile ve haricideki Can ile Yıldız'ın seanslarını tek tek dinlemeye başlamıştır. Özge, arkadaşı Furkan'ın ölümü üzerine karakola gider, şikayette bulunmak istediğini söyler ama kendisi hakkında şikayet olduğunu öğrenince nezarete düşer. Ertesi gün Sadık, Can'ın yanına gider ve aralarındaki tehditin sona erdiğini, artık Can'ın kendisine şantaj yapamayacağını söyler. Aynı gece, Deniz ile Duru'nun yakınlaşmasını kameradan seyreden Manay, buna engel olmak için evlerinin sigorta kutusunu ateşe verir.

Bu arada sanat merkezi ile ilgili bir iş toplantısı düzenlenir. Can Manay katılamayacağını söyleyince Bilge katılmak zorunda kalır. Deniz ile iki tane de sponsorları olacak kişi yemektedir. Gece saat 10'da Can ile buluşmaktan uzak kalabilmek isteyen Duru ise yemeğe son dakika gelmeye karar verir, bunu öğrenen Can ise onun peşinden lokantada belirir. Aynı anda Sadık da avukat Işıl'a ulaşır ve Özge'nin durumunu anlatır. Daha sonra okulda dans dersi başlamadan önce Ceren, Duru ile Can arasındaki ilişkiyi öğrenir ve sinirle çekip gider. Sabah olduğunda Can, Duru'nun kapısına gelir ve aralarında geçen konuşmayı duyan Deniz ona yumruk atarak onu evden kovar. Aynı zamanda ava çıkan Sadık'ı takip eden Özge eline bir silah alır ve Sadık'ı vurur.

Fi 12. bölüm özeti;

Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır. Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar. Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir.

Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir. Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler. Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.

fi

Fi ne zaman

Fi yeni sezon ne zaman

Fi yeni sezon

serenay sarıkaya

mehmet günsür

ozan güven

berrak tüzünataç

Büşra Develi