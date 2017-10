Azra Kohen'in "Fi, Çi, Pi" üçlemesinden esinlenilerek yayın hayatına başlayan ve internet üzerinden yayınlanan 12 bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken Fi dizisi için yeni sezon tarihi belli oldu. Diziyi takip eden binlerce izleyici ise merakla "Fi ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki Fi yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Fİ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi dizisi, yayınlanan 12 bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Dizide Ozan Güven'in canlandırdığı Can Manay ve Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterlerinin arasındaki duygusal ilişki dikkat çekmişti.

12. bölümüyle sezon finali yapan ve Eylül ayında 2. sezona başlaması tahmin edilen Fi dizisinin yeni sezonu, 7 Kasım'da izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda şimdiye kadar internet televizyonu puhuTV üzerinden yayınlanan Fi dizisi, Mart ayından itibaren SHOW TV ekranında olacak.

Fİ MART'TAN İTİBAREN SHOW TV'DE!

Dizinin Show TV'ye geçmesiyle ilgili Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan'a konuşan Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, "Sen kanal yöneticisi olsan ve böyle kalitede bir dizi olsa almaz mıydın? Her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız.

Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu.

Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Fİ OYUNCU KADROSU

Ozan Güven (Can Manay karakteri)

Serenay Sarıkaya (Duru karakteri)

Mehmet Günsür (Deniz karakteri)

Berrak Tüzünataç (Özge karakteri)

Büşra Develi (Bilge karakteri)

Osman Sonant (Sadık karakteri)

Tülay Günal (Eti karakteri)

SON 3 BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fi 12. bölüm özeti;

Eti, yıllardır kendisine eziyet çektiren babasının ölümü ile rahatlarken, Özge de Sadık'ı yaralamasının üzerinden onun yanında beklemektedir. Murat Yılmaz'ın hala kendisine aşık olduğunu öğrenen Bilge, onu reddettikten sonra ofise geçer ve öğrenir ki Can Manay, ofisi kapatma kararı almıştır ve kendisi de dahil olmak üzere herkes işsiz kalmıştır. Deniz, Can'ın yaptıkları yüzünden sanat merkezi projesinden vazgeçer ve bunu öğrenen öğrenciler, Duru'yu sorumlu tutarak ona karşı çıkarlar.

Sadık, Can'ın yeni kaldığı yere gider ve onu ofisini ve programını tekrar açması için zorlar. Bilge, Can Manay'ın son mektupunu televizyonda görür ve "yoruldum" demesini duyunca, onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünür hemen; çünkü yıllar önce annesi yorgunum dedikten sonra intihar etmiştir. Özge, yeni telefonunu alınca Furkan'ın en son gönderdiği mesajı sonunda görür ve Yıldız Kolhan'ın nasıl öldüğünü öğrenir.

Duru'nun yıl sonu gösterisinde baş dansçı olmasına ekipteki herkes karşı çıkar ama Duru herkesten özür dilerse onu affedeceklerini söylerler. Duru da özür dilemeyi reddedince Deniz, Ceren'i baş dansçı yapar ve Duru duygusal bir çöküş yaşar. Özge, bütün öğrendiklerini videoya çeker ve internette paylaşır. Duru ise gösteriye çıkamayınca eve gider ve sonunda Can Manay'ın kapısını çalar. Can Manay onu "nihayet" diye karşıladıktan sonra, İkili geceyi birlikte geçirir.

Fi 11. bölüm özeti;

Harici belleğin ve dosyaların çalınmasından sonra panikleyen Can Manay, Sadık'ın ofisine gelir ama dosyaları Sadık çoktan eline geçirmiştir bile ve haricideki Can ile Yıldız'ın seanslarını tek tek dinlemeye başlamıştır. Özge, arkadaşı Furkan'ın ölümü üzerine karakola gider, şikayette bulunmak istediğini söyler ama kendisi hakkında şikayet olduğunu öğrenince nezarete düşer. Ertesi gün Sadık, Can'ın yanına gider ve aralarındaki tehditin sona erdiğini, artık Can'ın kendisine şantaj yapamayacağını söyler.

Aynı gece, Deniz ile Duru'nun yakınlaşmasını kameradan seyreden Manay, buna engel olmak için evlerinin sigorta kutusunu ateşe verir. Bu arada sanat merkezi ile ilgili bir iş toplantısı düzenlenir. Can Manay katılamayacağını söyleyince Bilge katılmak zorunda kalır. Deniz ile iki tane de sponsorları olacak kişi yemektedir. Gece saat 10'da Can ile buluşmaktan uzak kalabilmek isteyen Duru ise yemeğe son dakika gelmeye karar verir, bunu öğrenen Can ise onun peşinden lokantada belirir.

Aynı anda Sadık da avukat Işıl'a ulaşır ve Özge'nin durumunu anlatır. Daha sonra okulda dans dersi başlamadan önce Ceren, Duru ile Can arasındaki ilişkiyi öğrenir ve sinirle çekip gider. Sabah olduğunda Can, Duru'nun kapısına gelir ve aralarında geçen konuşmayı duyan Deniz ona yumruk atarak onu evden kovar. Aynı zamanda ava çıkan Sadık'ı takip eden Özge eline bir silah alır ve Sadık'ı vurur.

Fi 10. bölüm özeti;

Bölüm bir flashback sahnesi ile başlar; Sadık Murat'ın karısı Yıldız Kolhan, Can Manay'ın ofisine terapiye gelir ve intihar eder. Sadık ise onun ölümüne kalp krizi süsü verir. Özge, Sadık'ın ofisine gizlice girdiğinde Sadık onu yakalar ve ona bir öpücük vererek hoşçakal der. Ama Özge henüz pes etmez ve Sadık'ın karısının peşine düşer, bu arada da Can Manay, Eti ile Kaya'yı hayatından tamamen çıkartmaya karar verir.

Kalacak yer bulamayan Özge o geceyi eski hayat dostu Işıl'ın yanında geçirir, Can ise Duru'yu elde etmek için yeni planlar peşine koşar; onu kışkırtmak için arkadaşı Ceren ile onun evinde birlikte olur. Ertesi sabah, Bilge öğrenir ki babası kardeşi Görgün'ü dövmektedir ve sırtında birçok morluk bırakmaktadır. Bu nedenle de onu evden kovar. Daha sonra Özge ile Furkan, Gülay teyzenin evinde yemek yerlerken Furkan, Özge'nin geçmişinde olanları öğrenir ve bir geçmişe dönüş sahnesi daha belirir; babasının ölümünden sonra Özge, iki tane üvey kardeşi ve bir de üvey annesi olduğunu ve bir de babasının insanların hayatlarını mahvederek para kazandığını öğrenince kendisine kalan mirasın hepsini geri çevirir.

Günün ilerleyen saatlerinde Furkan, Sadık'ın bilgisayarından gizlice onu takip ederken bir harici belleğin olduğu adresi öğrenir ve tek başına adrese gider. Dosyaları almayı başarır, ama tam daireden çıkacakken birisi içeri girer ve Furkan panikleyince balkondan aşağı düşerek kazara hayatını kaybeder. Ama ölmeden önce belgelerin arasından bir resmi telefonuna çekip Özge'ye mesajla gönderir.

