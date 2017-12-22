Azra Kohen’in çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan, Ay yapım imzalı 'Çi' dizisinin kadrosuna Irmak Ünal’ın katılacağı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; 40 yaşındaki Irmak Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı öğrenildi.

ırmak ünal