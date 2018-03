TV’de ilk kez Show TV’de ekrana gelecek, yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Fİ İLK 2 BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fi’nin bu akşam ekrana gelecek ilk iki bölümünde;

Ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz’le beraber yaşayan Duru’nun muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Duru’nun nefes kesen gösterisinin damga vuracağı bölümde Can, Duru’nun kalbini kazanmaya karar verir.

Amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz’in yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarır. Can Manay, Duru ve Deniz için sınırlarını zorlayacaktır. Sorusuyla Can Manay’ı tedirgin eden gazeteci Özge ise kötü bir sürprizle karşılaşır.

Fİ, bu akşam saat 20.00’de TV’de ilk kez Show TV’de!