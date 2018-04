Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Fİ’nin yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Özge’nin Sadık’a, Can Manay’la ilgili önemli bir sırrı söylediği, Duru ve Deniz’in tekrar bir araya geldiği tanıtımda Özge sorularıyla Sıla’yı sıkıştırıyor. Can Manay’ın, “İnsanlar aşık olacakları insanları seçemezler!” sözleri ise dikkat çekiyor.

Fİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ’nin geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 3. ve 4. bölümünde Duru, arkadaşı Ceren’in dönmesiyle baş dansçı seçmelerine gireceğini öğrendi. Yılsonu gösterisi için gereken sponsoru bularak Deniz’in dostluğunu kazanan Can, Ceren’le arkadaşlığını ilerleterek Duru’ya yardımcı olmak istedi. Can’ın evinde uyuyakalan Ceren, sabah baş dansçı seçmelerine katılamadı. Can, öğrencisi Bilge’yi diğer öğrencilerin ödevini yapmakla suçladı. Sadık, Can’ın geçmişine ulaşmak için Özge’nin peşini bırakmıyordu. Özge de hayallerini gerçekleştirmek için Can Manay’ın sırlarını öğrenmekte kararlıydı.

Can, Deniz’e “Sanat Merkezi” açmayı istediğini söyleyerek, ortaklık teklif etti. Deniz, Can’ın tesadüfen karşılaştığı eski danışanı Alara’yı görünce tedirgin olup, yemekten kalktı. Para karşılığı ödevleri yapan Bilge’nin bursu kesildi. Can ise Bilge’ye sürpriz bir iş teklifinde bulundu. Bilge artık Can Manay’ın yanında çalışacaktı. Duru’ya gelen röportaj teklifine sıcak bakmayan Deniz’le Duru kavga etti. Duru’yla birlikte partiye katılan Deniz, Can’ın planıyla Alara’yla tekrar karşılaştı. Deniz’in eski sevgilisi Alara, Deniz’i Duru’yla birlikte görünce Deniz’e saldırdı. Deniz’in istemediği röportaja çıkan Duru, artık kendi kararlarını alacağını gösterdi.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.