Ay Yapım imzalı Fİ, bu akşam ilk iki bölümüyle TV’de ilk kez Show TV izleyicileri ile buluştu. Fi’nin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında Can Manay, “Ben bu hayatta ne istiyorsam elde ettim!” sözleriyle iddiasını ortaya koyarken, Alara’nın gelişi Deniz ve Duru arasında dengeleri değiştiriyor. Kendi kararlarını vermek isteyen Duru’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

Fİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fİ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Fİ’nin bu akşam ekrana gelen ilk iki bölümünde ülkenin tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay, kendine ev aradığı sırada genç balerin Duru’yu gördü. Can, müzisyen sevgilisi Deniz’le beraber yaşayan Duru’nun muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülendi. Amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Duru’yu takip eden ve bale gösterisine katılan Can Manay, Duru’nun kalbini kazanmaya karar verdi. Can Manay’la röportaj yapmak için bir araya gelen Özge, Can tarafından terslendi. Bunun üzerine 21 yıl önceki söylentileri ortaya çıkaran ve Can’a kaldığı akıl hastanesini hatırlatan Özge işinden kovuldu. Duru’nun sponsor bulunamadığı için iptal olan gösterisi, Can’ın desteğiyle yeniden organize edildi. Sadık Murat Kolhan ise Can’ın gizemli geçmişini öğrenmekte kararlıydı. Sadık, Can Manay’la ilgili bildiklerini öğrenmek için Özge’nin karşısına çıktı. Bu sırada Can Manay kameralarla donattığı gizli bölmede Duru’nun her hareketini izlemeye devam ediyordu.

Fİ İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Fİ", 3. ve 4. Bölümü ile 29 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Show TV’de!