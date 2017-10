Fi yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen ve internet üzerinde yayınlanan Fi dizisi her bölümü heyecanla bekleniliyordu. Dizinin takipçileri Fi'nin yeni sezona ne zaman başlayacağını sıkça aramaya başladı. 12. bölümüyle sezon finali yapan Fi dizisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Fİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Fİ YENİ SEZON

Fi, Çi, Pi eserinden uyarlama olan Fi dizisi 2017 yılında yayın hayatına başlamış, kısa sürede izleyici kitlesini çoğaltmıştı.

İnternet üzerinden yayınlanan Fi dizisi 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Akıllarda ki soru ise yeni sezon ne zaman başlayacak. Ozan Güven yani dizi adıyla Can Manay, İnstagram üzerinden sezon finalinin hemen ardından yeni sezon hakkında tüyolar vermişti. Fi dizisinin Eylül ayında yeni sezon çekimlerine başlanacağını paylaşmıştı.Dizi sezon finalinde genelde Cuma günleri saat 9' dan sonra yayınlanıyordu. Şimdilik Fi dizisinin 6 Ekim Cuma günü yayınlanacağı belirtiliyor. Kesin olarak belli olmasa bile 6 Ekim Cuma günü 2 bölüm şeklinde yayınlanacağı iddaa ediliyor. Fakat dizinin yeni sezon tanıtımı henüz yapılmadı. Fi yeni sezon fragmanı yayınlandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Fİ'NİN DİĞER BÖLÜMLERİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

12. Bölüm: Can’ın ortadan kaybolması tüm dengeleri yeniden değiştirir. Yıl sonu gösterisinde patlayan kriz, Duru ve Deniz ilişkisinin kaderini belirlerken; Özge ve Sadık ilişkisi de, su yüzüne çıkan gerçeklerden ötürü, çıkmaza sürüklenir.

11.Bölüm: Kozlar Paylaşılıyor: Can kaybolan hasta kayıtları yüzünden Sadık’ın kapısını çalarken, yaşadığı kaybın şokuyla gözünü iyice karartan Özge soluğu karakolda alır. Duru ve Can arasında tansiyon tırmanarak artarken, Deniz’in gerçeği öğrenmesi, sonun başlangıcı olacaktır.

10.Bölüm: Vakit daraldıkça oyunları daha da sertleşen Can, Duru’nun duygularını ortaya çıkarmak için geri tepebilecek, riskli bir hamle yapar. Özge ise sonunu düşünmeden yürüdüğü yolda, gerçeğe bir adım daha yaklaşsa da, çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

9.Bölüm:Can ve Duru arasındaki sürpriz yakınlaşma Duru’yu pişmanlığa sürüklerken, Can’ı umutlandırır. Ne pahasına olursa olsun amacına ulaşmak isteyen Can, kirli yollar denemekten çekinmezken; Özge de Sadık ve Can arasındaki sırrın peşine düşer.

8.Bölüm: Can’ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları, Özge ve Sadık işbirliğini tehlikeye sokar. Duru ise aradığı yanıtlara ulaşmak için Can’ın karşısına çıkar. Kaçınılmaz itiraf, Duru ve Can ilişkisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

7.Bölüm: Tutku ve heyecan yeni bölümde devam ediyor: Aşk ve mesleki hayalleri arasında kalan Duru ve Deniz’in ilişkisi en büyük sınavından geçerken, Can da peşindeki tehlikenin boyutunun farkına varır.

6.Bölüm: Duru ve Deniz’in aldığı kararla karnına sert bir yumruk yiyen Can, daha büyük oynaması gerektiğinin farkına varır. Bu kez Duru ve Deniz’i hayalleri ile vuracaktır. Can amacına giden yolda yeni planlarını hayata geçirirken, Özge de Can hakkında bilgi almak için Eti’nin karşısına çıkar.

5.Bölüm:Can’ın oyunları sonunda çıkmaza giren Duru ve Deniz ilişkisi, bitme noktasına gelir. Can sonunda aradığı fırsatı bulmuş, karşısına çıkacak engellerden habersiz, tam gaz zafere yürüdüğünü sanırken, beklenmedik cephelerden gelen darbeler ile sarsılır. Can’ın sakladığı sırrın izini süren Özge ise sonunda bir kanıta ulaşacaktır.

4.Bölüm:Duru’yu elde etmek için yeni yollar deneyen Can, rotayı rakibi Deniz’e çevirir ve Kaya’ya onu araştırması talimatını verir. Duru ile arasındaki gerilim sürerken, sunduğu ilginç bir ortaklık teklifiyle de Deniz’in hayatındaki yerini sağlama alır. Geçmişten gelen bir kadın ise Deniz ve Duru ilişkisinde yeni bir sınav olacaktır.

3.Bölüm:Yıl sonu gösterisi için gereken sponsoru bularak Deniz’in dostluğunu kazanan Can, konservatuvara yaptığı ziyarette, Duru’nun baş dansçı olabilmek için seçmelere katılmak zorunda kaldığını öğrenir. Üstelik Duru’nun dans rakibi, Can’a ilgisini saklamayan en yakın arkadaşı Ceren’dir. Can sürpriz hamlesiyle Duru ile olan ilişkisini yeni bir boyuta taşırken, düşmanları da işbirliği için yollar aramaktadır.

2.Bölüm: Duru’nun kalbini kazanmaya karar veren Can, amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz ilişkisini sarsmayı ve yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarsa da, bu uğurda gizli bir düşmanın sınırlarını zorladığını fark etmez. Can yüzünden hayatı altüst olan Özge, karşısında, Can Manay’ı bitirmek konusunda en az kendisi kadar istekli, beklenmedik bir ziyaretçi bulacaktır.

1.Bölüm: Rating rekorları kıran televizyon programı sayesinde ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz ile beraber yaşayan Duru’nun Fi oranına sahip muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Kader aynı gün, sır gibi sakladığı geçmişini, magazin muhabiri Özge’nin bir sorusuyla Can’ın karşısına çıkarır. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncu Adı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Özge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Osman Sonant Sadık Tülay Günal Eti