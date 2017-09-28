Fiat, 360 video kategorisinde ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, geçen yayın döneminde “İçerde” dizisinin önemli sahnelerinden biri için hazırlanan ve anlık olarak sunduğu ikinci ekran deneyimiyle mobil pazarlamanın en prestijli ödülü olarak bilinen “The Smarties Awards Global” tarafından ödül kazandı.



Mobile Marketing Association (MMA) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 360 video kategorisinde ödüle layık görülen Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması televizyonda yayınlanan final sahnesiyle eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam programıyla bakılmış ve sadece Türkiye’de değil dünyada da rekor kırmıştı.



New York’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, Fiat adına ödülü Fiat Pazarlama İletişim Müdürü Melike Güleli aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Melike Güleli, "Fiat Egea Ailesi’nin ilk ferdi Egea Sedan 'ezber bozan' sloganı ile bundan iki yıl kadar önce pazardaki yerini aldı. Egea Model Ailesi başarı grafiğini her geçen gün yükseltirken iletişiminde de ilk günden bu yana ezber bozmak için çalışıyoruz. Projelerimizin uluslararası başarı yakalıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Proje kapsamında Show TV’de geçen sezon yayınlanan "İçerde" dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar uygun karakterlerin kullanımı üzerinden diziye entegre edildi. Dizinin final sahnesinde "Melek" karakterinin vurulma sahnesinin sırrı Fiat ile çözülmüştü. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek "İçerde" dizisine dahil olma deneyimi yaşadı.

TV’de sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden izleyenler de unutulmadı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından ve "İçerde"nin YouYube hesabından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.



Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğinde gerçekleştirilen 360 video entegrasyonu, Türkiye’den ödüle layık görülen tek proje olması açısından da önem taşıyor.

Fiat ödül

Mobile Marketing Association

Mobile Marketing Association 360