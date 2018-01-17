Tofaş fabrikasının başındayken FCA’nın Detroit’teki fabrikasının başına getirilen başarılı Türk mühendis Akın Aydemir, RAM’in büyük pick-up’larını üreten Sterling Heights’in iki yıl içinde Tofaş’ın unvanını elinden alabileceğini söyledi. ABD pazarının en önemli segmentlerini oluşturan SUV’lar ve pickup’lar markaların bu pazardaki güçlerini gösteriyor. Bu yılkı fuarda lanse edilen FCA’nın güçlü modeli RAM 1500 de bu modellerden biri.
TRUMP’IN MEKSİKA ISRARI ETKİLEDİ
Başında Akın Aydemir’in bulunduğu Detroit’teki Sterling Heights fabrikasında üretilen bu model bu yılki Detroit Fuarı’nın da ses getiren yeniliklerinden biri olarak dikkat çekti. Yıllık 320 bin adetlik üretim rakamlarına ulaşan fabrikanın üretim adedi, önemli bir kısmı Meksika’da yapılan üretimin tamamının ABD Başkanı Trump’ın da ısrarıyla Detroit’e çekilmesiyle 400 binleri geçecek. Grup içinde üretim adetleri üzerinden yapılan bir yarış yok. Ama bu rakamın artması Amerika pazarının diğer tüm pazarlardan ne kadar farklı olduğunun anlaşılması açısından önem taşıyor.
RAM 1500’ün lansmanı sebebiyle Detroit Uluslararası Otomobil Fuarı’nda bir araya geldiğimiz başarılı yönetici Akın Aydemir, 9 aydan bu yana yaşadığı Detroit’teki izlenimlerini Türk gazetecilerle paylaştı. ABD’deki fabrikanın çalışma ikliminin Bursa’dan tamamen farklı olduğunu anlatan başarılı mühendis Aydemir, 9 aydan beri bulunduğu Detroit’teki izlenimlerini şöyle anlattı: “Türkiye’den tamamen farklı bir çalışma iklimi var burada. Bir kere en belirgin fark yüksek kârlılıkla çalışılması. Tofaş tasarruflar, maliyet azaltmaları, verimlilik artışıyla yüzde 6’ları bulunca kendimizi başarılı addediyorduk. Burada bunları yapmak gerekmiyor, çünkü çok kârlı bir iş yapılıyor. Mesela 50 bin dolara satılan bir araçta yüzde 20, yani 10 bin dolar seviyesinde kârlar elde ediliyor. Hal böyle olunca da burada kârlılığı üretimi artırarak büyütmenin yollarını arıyoruz.”
2 YIL İÇERİSİNDE BURSA’YI GEÇERİZ
Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre bu yıl 320 bin adetlik bir üretim rakamı hedeflediklerini kaydeden Aydemir, “Bu bizi hâlâ Tofaş’ın arkasında tutar. Malum Tofaş geçen yıl 383 bin adetlik üretimle Fiat-Chrysler dünyasının en fazla üretim yapan fabrikası olmuştu. Ancak bir iki yıl içinde Tofaş’ı yakalayıp geçme ihtimalimiz yüksek” dedi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan Akın Aydemir, kariyerine 1988’de Olmuksa’da mühendis olarak başladı. Aydemir daha sonra otomotiv sektörüne 1990’da Toyotasa’da gövde üretim müdür yardımcılığı ile adım atmıştı.
LEXUS: Sınırları kaldıracak
Lexus, yeni konseptiyle farkını ortaya çıkardı. Yeni konsepti, LF-1 Limitless, fuarın gözdelerinden. LF-1, isminden de anlaşılacağı gibi tüm sınırları kaldırarak özgür tasarımıyla ön plana çıkıyor. LF-1, Güney California’daki Calty tasarım stüdyolarında yaratılmış. LF-1’in tasarım detaylarında aerodinamik farları ve iki parçalı tavan spoyleri dikkat çekiyor.
INFINITI: Q Inspiration Concept
Infiniti’nin tasarım yolculuğundaki bir sonraki adım olan Q Inspiration Concept, sedan karoserde temiz, sade ancak estetik formuyla fuarın yıldızlarından biri oluyor. Bu yeni tasarım Infiniti’nin yeni motor teknolojilerini barındıran lüks sedan otomobillerdeki vizyonunu da sergiliyor.
HONDA: Insight bu yaz seri üretime geçecek
Honda, 2018’de yeni nesil D segmenti temsilcisi hakkında önemli ipuçları veren Insight Prototype modelinin dünya tanıtımını yaptı. Kompakt sınıf sedan modeli Civic’in üzerinde konumlandırılacak olan Insight Prototype, Honda’nın dinamik tasarımlı yeni beş kişilik sedan modelinin habercisi olma özelliğini taşıyor. Honda’nın en güncel iki motorlu hibrit sistemiyle donatılacak olan yeni Insight’ın, 2018 yılının yaz aylarında seri üretim hali ile tanıtılması hedefleniyor. Yeni Insight, Indiana fabrikasında üretilecek.
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