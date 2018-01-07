2015 yılı sonundan itibariyle yollarla buluştuğu ilk günden bu yana 83 bin 419 adet satan Egea Sedan, 2017 yılında toplam 42 bin 990 satış adediyle Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu.
Hatchback ve Station Wagon karoserli modelleri ile 2017 yılında 47 bin 704 toplam satış adedine ulaşan Egea Ailesi’nin, 2015 yılından bu yana gerçekleşen toplam satışları ise 91 bin 638 adede ulaştı.
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, konuyla ilgili olarak “Fiat Egea Sedan’ın tıpkı 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılının da en çok tercih edilen otomobili olmasından ötürü tüm Tofaş Ailesi olarak gururluyuz. Dünyanın pek çok ülkesinde satışa sunulan ve yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Fiat Egea Ailesi’nin liderliğine katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Fiat markasının, 2017 yılında 120 bin 049 adetlik satış ile 2016 yılına göre satışlarında %13’lük artış gerçekleştirdiğine de değinen Aytaç “Egea’nın artan performansıyla, otomobil satışlarımız %17 artış gösterdi. Bu yıl ayrıca hafif ticari araç satışlarımız da %9,2 oranında artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibariyle açıklanan 11 aylık TÜİK verilerine göre, 29 ilde satış şampiyonu olan Fiat markasının gururu Egea model ailesinin 2018 yılında da başarısını arttıracağına ve Türkiye pazarında daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
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