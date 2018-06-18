Fiat'ta ister satın al ister kirala dönemi!

Fiat, ocak ayından bu yana sadece 20 bayisinde sunduğu bireysel kiralama hizmetini yurt çapında 100 bayiye genişletmeye hazırlanıyor.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, bu sistem ile bayileri için yeni bir iş alanı yarattıklarına da dikkat çekerek 5 yıl içerisinde perakende satışların yüzde 25’ini yeni Fiat Bireysel Kiralama ile gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade etti.

SATIŞLARIN YÜZDE 25’I KIRALAMADAN GELECEK!

Egea model ailesiyle Türkiye’de iki yıl üst üste en çok satılan otomobil markası unvanına sahip olan Fiat, bireysel araç kiralama sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Marka, filo kiralamadan farklı olarak, bireysel tercihlerin öne çıktığı, kişiye özel bir hizmet ortaya koyuyor.

Başlangıç olarak 20 Fiat bayii aracılığıyla bireysel araç kiralama hizmeti vermeye başlayan Fiat, kısa süre içerisinde Türkiye’de bulunan 100’ü aşkın satış noktasında kiralama hizmeti vermeyi hedefliyor. Altan Aytaç, bireysel kiralamanın bayilerin iş hacmine olumlu etki edeceğini öngördüklerini söyledi. 5 yıl içerisinde perakende satışların en az yüzde 25’inin Fiat Bireysel Kiralama yöntemi ile sağlanmasını beklediklerini dile getiren Aytaç, bugüne kadar 300 adet araç kiralayarak yeni müşterilere ulaştıklarını, kiralanan araçların da yüzde 90’ını Fiat Egea model ailesi, diğer kısmını ise Fiat 500 Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerinin Combi versiyonlarının oluşturduğunu belirtti.

Türk Lirası ile kiralama imkânı sunan Fiat, yıl sonuna kadar bireysel araç kiralamada 1.500 adede ulaşmayı hedefliyor.