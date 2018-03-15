FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Rosario kentinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Asya Şampiyonası'nda birinci olacak ülkeyle A Grubu'nda yer aldı.

Arjantin'in Santa Fe ve Rosario şehirlerinde 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar ilk maçını 30 Haziran'da Porto Riko ile yapacak.

Çin'in Foshan kentinde 2-8 Nisan tarihlerinde yapılacak 16 Yaş Altı Asya Şampiyonası'nda ilk 4 sırayı alan ülkeler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Asya 1, Porto Riko, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti

B Grubu: Mali, Asya 2, ABD, Sırbistan

C Grubu: Kanada, Asya 3, Mısır, Karadağ

D Grubu: Hırvatistan, Fransa, Arjantin, Asya 4