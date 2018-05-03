Venedik kentindeki Palasport Taliercio'da oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreği 15-13, devreyi ise 41-32 öne kapadı.

İkinci yarıya daha iyi hücum yaparak başlayan Sidigas Scandone Avellino, skor farkını kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği 63-61 geride geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta aradaki skor farkını koruyan Umana Reyer, mücadeleden 81-79 galip ayrıldı.

İlk maçı deplasmanda 77-69 kazanan Umana Reyer, rövanşı da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.