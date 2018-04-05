Dörtlü Final'i göremedik!

Basketbolda bu yıl ikincisi düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 Türk temsilcisi de Dörtlü Final'e kalamadı.
Pınar Karşıyaka'nın 3. ön eleme turundan katıldığı organizasyonda Türkiye, gruplarda İzmir temsilcisinin yanı sıra Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol olmak üzere 4 takımla yer aldı.
Bu 4 ekipten Gaziantep Basketbol, gruplardan çıkamadı. Beşiktaş Sompo Japan son 16 turunda, Banvit ile Pınar Karşıyaka ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.
İkincisi düzenlenen organizasyonda geçen yıl Dörtlü Final'de Banvit'le temsil edilen Türkiye'den bu sene son dört ekip arasına giren olmadı.
Türk ekipleri, organizasyonda bu sezon eleme maçları dahil oynadıkları 68 karşılaşmada 38 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
DÖRTLÜ FİNAL'E KALAN EKİPLER BELLİ OLDU
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, Almanya'dan MHP Riesen, Fransa'dan Monaco, İspanya'dan UCAM Murcia ve Yunanistan'dan AEK'nın katılımıyla 4-6 Mayıs'ta oynanacak.
Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak ekip, daha sonra belli olacak.
BANVİT
Organizasyonda C Grubu'nu 23 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Banvit, son 16 turunda Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi elemesine rağmen çeyrek finalde aynı ülkeden Monaco'yu geçemedi.
Geçen yıl yer aldığı Dörtlü Final'e kalmayı başaramayan Banvit, bu sezon çıktığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Banvit'te Tony Taylor 12,7 sayı ve 4 asist, Gasper Vidmar ise 6,2 ribauntla oynadı.
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı D Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. Siyah-beyazlılar, son 16 turunda Alman temsilcisi medi Bayreuth'a elendi.
Bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş Sompo Japan'da DJ Strawberry 13 sayı ve 4,6 asist, Kyle Weems ise 4,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
GAZİANTEP BASKETBOL
Organizasyonda B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, çıktığı 14 maçta 4 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Grubu 18 puanla 7. sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol, Avrupa'da yoluna devam edemedi.
Maç başına 73,8 sayı ortalamasıyla oynayan Gaziantep Basketbol'da 4 müsabakada forma giyen Patrick Miller, 14,3 sayı ortalamasıyla en skorer isim oldu. Gaziantep Basketbol'da Victor Dewayne Rudd 7,8 ribaunt, Patrick Miller ise 4,8 asist ortalamaları yakaladı.
PINAR KARŞIYAKA
Bu sezon 3. ön eleme turundan organizasyona dahil olan Pınar Karşıyaka, Macaristan temsilcisi Alba Fehervar'ı saf dışı bıraktıktan sonra yer aldığı A Grubu'nu 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 24 puanla 2. tamamladı.
Son 16 turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'u eleyen yeşil-kırmızılı takım, çeyrek finalde İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya elendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon organizasyonda çıktığı 20 maçta 12 galibiyet ve 8 yenilgi aldı.
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