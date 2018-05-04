Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan MHP Riesen, ilk periyodu 20-11 önde kapadı. İkinci çeyrekte daha iyi organize olan Monaco, aradaki farkı eritmesine rağmen soyunma odasına 38-36 geride girdi.

İkinci devreye iyi hücum yaparak başlayan ve oyunu kontrolü altına alan Monaco, üçüncü çeyreği 61-54, karşılaşmayı ise 87-65 kazandı.

Bu sonuçla Monaco, şampiyonada finale yükselen ilk takım oldu. MHP Riesen ise üçüncülük maçına çıkacak.

MHP Riesen ile Monaco'nun rakipleri, Yunanistan ekibi AEK ile İspanya temsilcisi UCAM Murcia arasında oynanacak diğer Dörtlü Final maçının sonucuna göre belli olacak.