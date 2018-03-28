Karşılaşmanın devre arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun skorbordları arızalanınca mücadelenin 3. periyodu 1 saat kadar geç başladı.

Salonun skorbord sistemindeki arıza giderilemeyince, maça hakem masasına yerleştirilen ve skorbord görevi gören televizyonla devam edildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında, hücum süresi olan 24 saniyelik zaman ise sesli olarak ikaz edildi.

Öte yandan maçın bitimine 4 dakika kala ortam gerilince tribündeki yeşil-kırmızılı bir taraftar oyun alanına ayakkabısını fırlattı.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında UCAM Murcia'yı evinde ağırlayan Pınar Karşıyaka, İspanyol rakibine 65-79 mağlup oldu.