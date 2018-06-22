Adana’da 4 yıllık evli 24 yaşındaki Fidan Ciyavul, 3 yaşındaki kızı ile birlikte ortadan kayboldu. Arife günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kadının eşi Turhan Ciyavul, “Hayatlarından endişe ediyorum” dedi. Yüreğir İlçesi’nde oturan Fidan Ciyavul (24), eşine bayram alışverişi yapacağını söyleyerek 3 yaşındaki kızları Elif Ada’yı da yanına alarak evden çıktı. Bir pizza solununda çalışan Turhan Ciyavul akşam saatlerinde eşi ve çocuğu eve gelmeyince akrabalarını aradı. Bir haber alamayan genç adam bu kez çarşı ve alışveriş merkezlerinde aramaya başladı. Eşine cep telefonu ile de ulaşamayan genç adam karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Eşi ve çocuğu kaybolan genç adam “Alışverişe gideceğini söyleyince para verdim. Yumurta ve ekmek almamı söyledi. Yani hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Aramızda büyük bir kavgamız ve bir sorunumuz yok” dedi.