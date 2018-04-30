PES ile rekabette zirveyi ele geçiren ve bırakacak gibi de durmayan FIFA serisinde, oyuncuların oynamayı en çok arzu ettikleri organizasyonlar hakkında olumlu haberler gelmeye başladı. Önce UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi haklarının FIFA'ya geçme ihtimali belirirken, şimdi de 2018 FIFA Dünya Kupası müjdesi yolda gibi gözüküyor!

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, pek çok PS4 kullanıcısı PlayStation Store'da FIFA 18 World Cup görseliyle karşılaştı. Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla yer aldığı bu görsel, oyuna eklenecek 2018 FIFA Dünya Kupası modunu müjdelemiş oldu! Kısa süre içerisinde detaylarının açığa çıkacağı beklenen mod, oyunun yer aldığı bütün platformlarda yer alacaktır.