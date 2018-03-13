EA Sports, her hafta FIFA 18'de atılmış ayın en iyi gollerini yayınlamaya devam ediyor. Çoğunlukla kullanıcıların Ronaldo ile harikalar yaratarak attığı gollerden oluşan listelere, bu defa Ricardo Quaresma da dahil oldu. Elibaz99 adlı bir kullanıcı, Quaresma ile şahane bir gole imza attı.

"Sizce hangisi en iyisi?" denilerek YouTube'da paylaşılan videoda, FIFA 18 oyuncularının, Ronaldo, Quaresma, Lukaku, Benzema ve daha pek çok yıldız isimle attıkları enfes goller yer alıyor.