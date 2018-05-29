Bugün itibariyle tüm dünyadaki FIFA 18 oyuncuları için yayınlanmaya başlayan World Cup eklentisi, tamamen lisanslı içerikleriyle şimdiye kadar yapılmış en gerçekçi Dünya Kupası oyun modunu sunuyor. Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıkladı.

Simülasyona göre Fransa, final maçında Almanya'yı 5-4 yenerek 2018 Dünya Kupası'nı kazandı. EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmişti. Bu defa da kazanan EA Sports'un tahminindeki gibi mi olacak bunu 15 Temmuz akşamı final maçında göreceğiz. Ancak yine bir EA Sports oyunu olan Madden serisinin, 13 Super Bowl finalinden 9'unu bildiğini de hatırlatalım.