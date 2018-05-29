PC, PS4 ve XOne kullanıcıları için bugün, mobil kullanıcılar için ise 6 Haziran'da yayınlanacak olan FIFA 18 World Cup modu, dünyanın çoğu ülkesinde henüz erişilebilir hale gelmedi. Peki tamamen lisanslı olan ve büyük ilgiyle beklenen bu mod, saat kaçta yayınlanacak ve nasıl indirilecek?

FIFA 18 World Cup modu saat kaçta yayınlanacak?

FIFA 18 World Cup modunun, Türkiye saati ile 13:00'da yayınlanacağı söyleniyor. Ancak tıpkı FIFA 18'in satışa sunulduğu zaman olduğu gibi gecikme yaşanabilir.

FIFA 18 World Cup modu nasıl indirilir?

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak olan FIFA 18 World Cup modu, tıpkı bir oyun içi update gibi karşımıza çıkacak ve oyunu açmadan önce indirmemiz gerekecek.