Dünyanın en büyük futbol turnuvası olan 2018 FIFA World Cup Russia™ içerikleri FIFA 18'e geliyor! EA Sports tarafından resmen duyurulan eklenti, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarındaki FIFA 18 oyuncularına 29 Mayıs'ta ücretsiz olarak sunulacak ve dünyanın en büyük turnuvasını, özgün oynanış, takımlar, stadyumlar ve daha fazlasıyla tecrübe etmenizi sağlıyor.
FIFA 18 World Cup oyun modları
2018 FIFA World Cup Russia ™: Turnuvaya katılan 32 ülkeden birini seçin, grup aşamasından Moskova'daki finale kadar özgün turnuva formatında oynayın.
FIFA World Cup™ Santra: FIFA World Cup™ dahilindeki resmi takımlar, oyuncular, formalar, sunum unsurları ve özgün stadyum atmosferleriyle birlikte tek başınıza veya arkadaşlarınızla offline maç yapın.
Özgün FIFA World Cup™ Turnuvası: ABD'den İtalya'ya kadar, FIFA 18'deki lisanslı milli takımlardan herhangi birini seçin, FIFA World Cup™ hayallerinizi kendi oluşturduğunuz turnuvada gerçekleştirin.
FIFA World Cup™ Ultimate Team: FIFA 18'in en popüler modu olan Ultimate Team'e yepyeni FIFA World Cup™ deneyimi eklendi. Yeniden düzenlenen kimya sistemi, FIFA World Cup™ İKONLARI ve gerçek hayattaki turnuvadan dinamik oyuncu ögeleriyle birlikte FIFA World Cup™ Ultimate Team'de hayalinizdeki dünya karmasını kurabilirsiniz.
Özgün FIFA World Cup™ Sunumu
Resmi FIFA World Cup™ Unsurları: FIFA 18'deki FIFA World Cup™; özgün takımlar, formalar, armalar, maç topları ve ünlü turnuva kupasıyla birlikte eksiksiz ve resmi bir turnuva deneyimi sunuyor.
Büyüleyici Atmosferler: Rusya'daki 12 stadyumun tamamı FIFA World Cup™ güncellemesinde yer alıyor*. Özgün saha unsurları, reklam panoları, süslemeler, milli takım pankartları ve yüksek çözünürlüklü taraftarlarla turnuvanın görsel ve işitsel şölenini yaşayın.
Özgün Sunum: Resmi 2018 FIFA World Cup Russia™ grafik ve yayın paketi, son düdüğün ardından bile büyülemeye devam eden Frostbite™ destekli sinematik sahneler sayesinde saha dışında da gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor.
FIFA World Cup™ Ultimate Team
Yepyeni FIFA World Cup™ İkonları: FIFA World Cup™ Ultimate Team'de turnuva tarihinin en ikonik futbolcularından bazıları yer alacak.
FIFA World CupTM Kimya Sistemi: FIFA World Cup™ Ultimate Team, en sevdiğiniz milli oyuncular arasında bağlantı kurmanız için çeşitli yollar sunuyor. Kadronuzu kurup düzenlerken mevcut kimya unsurları olan kulüpler ve ligler yerine uyruklar ve konfederasyonlar dikkate alınacak.
FIFA World Cup™ Oyuncu Havuzu: Turnuvaya katılan her ülkenin kadrosunu yenilenen reytinglerle birlikte sunan FIFA World Cup™ Ultimate Team'de hayalinizdeki dünya karmasını kurmanız için gereken her şey var.
Dinamik FIFA World Cup™ Ögeleri: Gerçek hayattaki performansı yansıtmak üzere oluşturulan FIFA World Cup™ Ultimate Team ögeleri, maçlarda sıra dışı performans sergileyen oyunculara göre güncellenecek. FIFA World Cup™ Ultimate Team, istatistikleri yükseltilecek olan bu oyuncu ögeleriyle birlikte tüm turnuva boyunca güncel ve gerçek hayata bağlı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.
Çift Paket Fırsatı: FIFA World Cup™ Ultimate Team'de satın alacağınız her Standart veya Premium paket karşılığında FUT 18'de ilgili paketin değerini kazanacaksınız.
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