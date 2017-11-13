FIFA 19 asla çıkmayacak mı?

EA Sports’un ünlü futbol oyunu serisi FIFA, geride kalan son 24 yıldır her eylül ayında güncelleniyordu. Sevilen oyun serilerinin her yıl yeni yapımlarla yenilenmesi, oyun endüstrisinin büyük oyuncuları tarafından benimsenen bir yaklaşımdı. Fakat daha kârlı bir model uğruna bu gelenek bozulabilir.
Electronic Arts (EA) CEO’su Andrew Wilson, sevilen oyun serilerini yıllık yayın döngüsünden çıkarıp, üyelik modeline geçirebileceklerini açıkladı. Henüz olgunlaşmamış bir fikir olan üyelik modeli, aralarında FIFA’nın da bulunduğu EA tarafından geliştirilen oyunların her yıl satın alınması yerine, yıllık hizmet olarak alınmasını gerektirecek.
Oyun yapımcıları günümüzde daha kârlı olan çoklu oyunculu yapımlara yöneliyorlar. Öyle ki, satışa sunulan popüler yapımların çoğunun hikâyeleri sönük kalırken, oyuncuları birbirleriyle rekabete sokan çoklu oyuncu modları milyonlarca oyun sever tarafından oynanıyor. Oyuncular birbirlerine üstünlük kurmak ya da yalnızca diğerlerinden farklılaşmak için oyun içi satın almalar yapıyor.
EA, üyelik modelinin başarılı bir örneğine MMOFPS türündeki Star Wars: Battlefront ile imza atmıştı. Son yıllarda Ultimate Team modu ile çoklu oyuncu türüne kayan FIFA’nın da gelecekte benzer bir abonelik modeline geçmesi planlanıyor.
Abonelik modeli oyuncuların FIFA gibi oyun serilerine bağlılığını artırmak için geliştiricilerle diyalog kurmalarına da olanak tanıyacak. Wilson, hayranların geliştiricilerle iletişime geçmesini kolaylaştıracakları bir geri bildirim sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu sayede serinin tutkunlarının hangi yeniliklerin oyuna eklenmesi gerektiğine dair söz sahibi olacaklarını açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.