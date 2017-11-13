FIFA 19 asla çıkmayacak mı?

EA Sports’un ünlü futbol oyunu serisi FIFA, geride kalan son 24 yıldır her eylül ayında güncelleniyordu. Sevilen oyun serilerinin her yıl yeni yapımlarla yenilenmesi, oyun endüstrisinin büyük oyuncuları tarafından benimsenen bir yaklaşımdı. Fakat daha kârlı bir model uğruna bu gelenek bozulabilir.

Electronic Arts (EA) CEO’su Andrew Wilson, sevilen oyun serilerini yıllık yayın döngüsünden çıkarıp, üyelik modeline geçirebileceklerini açıkladı. Henüz olgunlaşmamış bir fikir olan üyelik modeli, aralarında FIFA’nın da bulunduğu EA tarafından geliştirilen oyunların her yıl satın alınması yerine, yıllık hizmet olarak alınmasını gerektirecek.

Oyun yapımcıları günümüzde daha kârlı olan çoklu oyunculu yapımlara yöneliyorlar. Öyle ki, satışa sunulan popüler yapımların çoğunun hikâyeleri sönük kalırken, oyuncuları birbirleriyle rekabete sokan çoklu oyuncu modları milyonlarca oyun sever tarafından oynanıyor. Oyuncular birbirlerine üstünlük kurmak ya da yalnızca diğerlerinden farklılaşmak için oyun içi satın almalar yapıyor.

EA, üyelik modelinin başarılı bir örneğine MMOFPS türündeki Star Wars: Battlefront ile imza atmıştı. Son yıllarda Ultimate Team modu ile çoklu oyuncu türüne kayan FIFA’nın da gelecekte benzer bir abonelik modeline geçmesi planlanıyor.

Abonelik modeli oyuncuların FIFA gibi oyun serilerine bağlılığını artırmak için geliştiricilerle diyalog kurmalarına da olanak tanıyacak. Wilson, hayranların geliştiricilerle iletişime geçmesini kolaylaştıracakları bir geri bildirim sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu sayede serinin tutkunlarının hangi yeniliklerin oyuna eklenmesi gerektiğine dair söz sahibi olacaklarını açıkladı.

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