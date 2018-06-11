Futbol sever oyuncuların büyük ilgiyle beklediği FIFA 19'un UEFA Şampiyonlar Ligi tanıtımı yayınlandı! Lisans haklarını elinde bulunduran PES serisinin sözleşme yenilememesiyle Şampiyonlar Ligi'ni bünyesine dahil eden FIFA oyunu, bu sene futbol severlere dünyanın en üst düzey futbol turnuvasının coşkusunu yaşatacak.

FIFA 19 Şampiyonlar Ligi videosu

FIFA 19 ne zaman çıkıyor?

Yayınlanan tanıtım ile birlikte FIFA 19'un çıkış tarihi ve yer alacağı platformlar da belli oldu. 28 Eylül'de PC, PS4, XOne ve Switch konsolu için yayınlanacak olan FIFA 19'un Champions veya Ultimate Edition'larını alanlar, 3 gün erken erişime sahip olacak.

FIFA 19'un fiyatı ne kadar?

FIFA 19'un Standart Edition'ın fiyatı yaklaşık 320 TL olarak belirtilirken, Ultimate Team için pek çok bonusa sahip olan Champions Edition ise 420 TL ve çok daha geniş Ultimate Team bonus materyali içeren Ultimate Edition ise 480 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.