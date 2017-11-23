SON DAKİKA FIFA Başkanı Infantino ve TFF Başkanı Demirören canlı basın toplantısı düzenliyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ( FIFA) Futbol Zirvesi bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. FIFA Başkanı Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ortak düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapıyor. FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan etkinlikte, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için bir araya gelindi.
Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
GIANNI INFANTINO
''Beşiktaş'ı bir kez daha kutluyorum. Riva'daki tesisleri gezme şansı buldum. Futbol takımlarına ayrılan alanlardan çok etkilendim. TFF'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi çalışmalar yapılmış. Futbolu konuştuk ve tartıştık. U17,U21 turnuvalarını ve kadın futbolu konuştuk. Transfer sisteminin geleceği bizim için çok önemli. Milli maç trafiğini de konuştuk. Milli Takım oyuncularının uyrukları konusunda toplantı yaptık. FIFA tarafından bir reform olarak transfer politikasındaki değişiklik başladı. Geçen sene bir zirvemiz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, en önemli federasyonlardan biri bizim için. Yardımlar çerçevesinde de, futbolun gelişiminde büyük bir öneme sahip. Üye federasyonlarla bu konuları tartışıyoruz. Toplantılarımız bitince kesin kararlarımızı vereceğiz. Futbol tarihinden dolayı bizim için TFF büyük önem kapsıyor. Tüm dünya için önemli. Futbolu geliştirmenin yollarını değerlendiriyoruz. Transferde sadece futbolcu değil, kulüpler de işin içinde. Hassas bir konu olduğu için iyice irdeleyerek yolumuza devam ediyoruz. Transferin toplamında her yıl 5 milyar dolar gibi rakamlardan bahsediyoruz. Bu paraların çoğu menajerlere gidiyor. Transfer için futbolcu yetiştirenler hep 2. planda kalıyor. Oyuncu sayısı da önemli. Futbolcuları nasıl yetiştirdiğimize bakmalıyız. Transfer süresini kısaltabiliriz. Maçlar başlamadan önce bitse diye mi düşünüyoruz. Transferde net olmak lazım. Para varsa transfer yapılabilir, yoksa yapılamaz. Bu sistemi tüm dünya için düşünüyoruz.''
YILDIRIM DEMİRÖREN
''Futbolun kalbinin attığı İstanbul'a geldikleri için Infantino ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Infantino'yu misafir etmekten büyük sevinç duyuyoruz ve "Hoşgeldin" diyoruz. Organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için, bu evsahipliği büyük bir onurdur. Yasa dışı bahis, ırkçılık gibi konularda çabamız devam edecektir. Fair-Play konusunda çalışmalarımız da devam edecek. Ekonomisiyle dünyada ilk 6 arasına giren, organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için bu ev sahipliği onurdur.''
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...
DÜN TFF'DE BİR ARAYA GELİNMİŞTİ
Infantino ayrıca dün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ne giderek tesislerde incelemelerde bulundu Bu ziyarette UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik'in de Riva'daki ziyarette yer aldığı bildirildi. Ziyaret sonunda Demirören'in, Infantino'ya A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.
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