FIFA'dan Eljif Elmas için onay

Fenerbahçe'ye FIFA'dan Eljif Elmas müjdesi geldi. Sarı-lacivertli kulüp, henüz 18 yaşını doldurmadığı için lisansı çıkartmadığı futbolcunun oynayabilmesi için FIFA'ya başvurmuştu. Kanarya'ya olumlu cevap geldi.
Sarı-lacivertlilerin Eljif Elmas'a TFF'den lisans çıkarabilmesi için kaydettirdiği 14 yabancıdan birini kadrosundan çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe, bu durumla ilgili TFF'ye başvuru yaptı, onay çıkmazsa Makedon futbolcu ocak ayına kadar oynayamayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.
Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Misafir 25 dakika öncesadece Fenerbahçe değil Galatasaray da ayni Beşiktaş ta00
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Misafir 29 dakika öncedoğru tespit00
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Misafir 41 dakika önceGenc futbolcular Fenerbahçeye gelmesin bence.yildiz adayi olarak gelip.körelip gidiyorlar gecmiste birçok örneği var.bir fenerli olarak söylüyorum33