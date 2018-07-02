Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden ve Brezilya'nın 2-0 kazandığı karşılaşmada Sırp taraftarların açtığı "siyasi ve saldırgan" içerikli döviz nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu'na para cezası verdi. FIFA’dan yapılan açıklamada, Sırbistan-Brezilya karşılaşmasında taraftarların uygunsuz davranışlar sergilemesi nedeniyle FSS’ye 20 bin İsviçre frangı para cezası verildiği belirtildi.

Sırp taraftarların “milliyetçi” söylemler barındıran döviz açtıkları kaydedilen açıklamada, söz konusu dövizin “siyasi ve saldırgan” bulunduğu belirtildi. Sırbistan, Brezilya ile oynadığı karşılaşmanın ardından gruptan elenerek Dünya Kupası’na veda etmişti.

FIFA, daha önce, 22 Haziran’da oynanan ve İsviçre’nin 2-1 kazandığı maçta yaşananlar nedeniyle FSS Başkanı Slavisa Kokeza ve Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü Mladen Krstajic hakkında disiplin soruşturması başlatmış ve maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Kokeza ile Krstajic’e beşer bin, taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle FSS’ye de 54 bin İsviçre frangı değerinde para cezası vermişti.

İsviçre-Sırbistan karşılaşması sırasında İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka ile takım kaptanı Stephan Lichtsteiner’ın Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapması üzerine FIFA, gol sevinci hareketinin “siyasi içerikte” olduğunu ifade etmiş ve bu nedenle disiplin soruşturması başlatmıştı.