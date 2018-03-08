FIFA'dan Trabzonspor'a ceza

FIFA, Bero transferi için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan 250 bin Euro'luk ödemeden dolayı; Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı cezası verdi. Bordo-Mavililer, 2018-2019 yaz döneminde transfer yapamayacak.

Bordo-mavili ekip, 2016 yılında Trencin'de forma giyen Matus Bero'yu kadrosuna katmış ve Bero transferi için Slovak ekibine 2,5 milyon Euro ödeyeceğini KAP'a bildirmişti. Karadeniz ekibi 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamış ve yıllık 450 bin Euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Bero, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

Trabzonspor'un FIFA'nın bu kararını CAS'a taşıması bekleniyor.