FIFA davasında rüşvet itirafı ve intihar

FIFA'nın ABD'deki davasında savcılığın şahidi Meksika kanalı Grupo Televisa ve Brezilya'dan Globo'yu FIFA yöneticilerine 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'nın yayın hakları için 15 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı.

Spor pazarlama şirketi Torneos y Competencias'ın eski başkanı Alejandro Burzaco, mahkemede verdiği ifadede Televisa ve Globo dışında Fox Sports'un da rüşvet olayına karıştığını öne sürdü. Brooklyn'de görülen davada Burzaco, Torneos, Televisa ve Globo'nun rüşveti 2014'te ölen FIFA İcra Kurulu Üyesi Julio Humberto Grondona'ya verdiklerini söyledi. Burzaco, Torneos ve Fox Sports'un spor pazarlama şirketi T&T Sports Marketing'de ortak olduklarını da ekledi.

Fox, Globo ve Televisa sözcüleri suçlamaları reddetti. Üç medya kuruluşu da ABD'deki davada suçlanmıyor. Mahkemede suçlanan Güney Amerikalı üç üst düzey futbol yöneticisi şöyle:

Güney Amerika Futbol Kenfederasyonu CONMEBOL ve Paraguay Futbol Federasyonu eski başkanı Juan Ángel Napout, Peru Futbol Federasyonu eski başkanı Manuel Burga, ve Brezilya Futbol Federasyonu eski başkanı José Maria Marin.

Burzaco, firması ve ortaklarının futbol turnuvalarının yayın hakları için Napout'a 4.5 milyon, Marin'e 2.7 milyon ve Burga'ya 3.6 milyon rüşvet ödediklerini, geleceğe yönelik yeni ödemelerin de sözünü verdiklerini itiraf etti.

Arjantin'deki Futbol Para Todos (Herkes İçin Futbol) TV programında da çalışmış olan avukat Jorge Delhon, Brooklyn'de görülen davada rüşvet almakla suçlanan isimler arasıdaydı. Delhon, Buenos Aires'te kendini bir trenin önüne atarak intihar etti.

Mahkemede Burga'nın iki kez Burzaco'ya bakarak elini gırtlağına götürmesi üzerine Burzaco ölümle tehdir edildiğini öne sürdü. Burga'nın avukatlarıysa müvekkillerinin sadece gırtlağını kaşımak için bu hareketi yaptığını savundu. Yargıç, Burka'nın gözetimli serbestliğini sona erdirip, Brooklyn'de bir evde tutulacağını açıkladı; bilgisayar ve telefona erişimini yasakladı.

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