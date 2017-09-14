FIFA dünya sıralaması (Eylül 2017)

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Almanya zirveye tekrar yerleşti. A Milli Takımımızın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova ise 184. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Almanya 1606

2- Brezilya 1590

3- Portekiz 1386

4- Arjantin 1325

5- Belçika 1265

6- Polanya 1250

7- İsviçre 1210

8- Fransa 1208

9- Şili 1195

10- Kolombiya 1191